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«ПСЖ» покупает Коло-Муани за 90 млн евро

01 Сентября 2023 • 14:21 Комментировать

Нападающий Рандаль Коло-Муани переходит из «Айнтрахта» в «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, клубы договорились о трансфере 24-летнего форварда за 90 миллионов евро.

В то же время журналист Лоик Танзи в социальных сетях пишет о том, что гранд Лиги 1 сразу заплатит 75 миллионов евро. Ещё 15 миллионов евро будут заложены в сделку в качестве бонусных выплат.

Стоит сказать, что переговоры между «Айнтрахтом» и «ПСЖ» по Коло-Муани получились затяжными. Футболиста очень давно связывают с чемпионами Франции. На днях стало известно, что Коло-Муани объявил бойкот ради скорейшего переезда в Париж.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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