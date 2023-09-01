«ПСЖ» покупает Коло-Муани за 90 млн евро

Нападающий Рандаль Коло-Муани переходит из «Айнтрахта» в «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, клубы договорились о трансфере 24-летнего форварда за 90 миллионов евро.

В то же время журналист Лоик Танзи в социальных сетях пишет о том, что гранд Лиги 1 сразу заплатит 75 миллионов евро. Ещё 15 миллионов евро будут заложены в сделку в качестве бонусных выплат.

Стоит сказать, что переговоры между «Айнтрахтом» и «ПСЖ» по Коло-Муани получились затяжными. Футболиста очень давно связывают с чемпионами Франции. На днях стало известно, что Коло-Муани объявил бойкот ради скорейшего переезда в Париж.