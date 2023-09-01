«Он был на Багамах» - Румменигге рассказал о своей роли в приглашении Кейна

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, рассказал о своей роли в переговорах с Гарри Кейном, который стал игроком мюнхенского клуба и уже забивает за него голы. По словам Румменигге, именно он налаживал связь с игроком, покинувшим лондонский «Тоттенхэм».

- Мне он сразу понравился в общении. Когда я ему написал в первый раз, он был в каникулах на Багамах. Он ответил мне через две минуты после того, как я ему написал, мне это очень понравилось. Я был в контакте с ним все время обсуждения трансфера, - цитирует слова Румменигге итальянское новостное агентство ITASportPress.