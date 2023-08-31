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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» объявила о трансфере Фюллькруга официально

31 Августа 2023 • 22:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Хайденхайм
1 1.25 X 7.00 2 11.50
Через 22 ч. 23 мин.

Дортмундская «Боруссия» официально представила новичка команды – экс-форварда «Вердера», нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга.

По данным Transfermarkt, сумма компенсации бременцам от «шмелей» за 30-летнего игрока составила 13 млн евро. С новичком подписан трехлетний контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Фюллькруг стал одним из лучших игроков чемпионата Германии. В его активе 16 забитых мячей и пять ассистов в рамках 28 проведённых встреч. А сезоном ранее во второй Бундеслиге ему удалось наколотить 19 голов при восьми ассистах. Также форвард сыграл в минувшем сезоне на провальном для сборной Германии чемпионате мира в Катаре.

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