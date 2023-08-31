Дортмундская «Боруссия» официально представила новичка команды – экс-форварда «Вердера», нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга.

По данным Transfermarkt, сумма компенсации бременцам от «шмелей» за 30-летнего игрока составила 13 млн евро. С новичком подписан трехлетний контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Фюллькруг стал одним из лучших игроков чемпионата Германии. В его активе 16 забитых мячей и пять ассистов в рамках 28 проведённых встреч. А сезоном ранее во второй Бундеслиге ему удалось наколотить 19 голов при восьми ассистах. Также форвард сыграл в минувшем сезоне на провальном для сборной Германии чемпионате мира в Катаре.