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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«ПСЖ» сделал новое предложение по Коло-Муани

31 Августа 2023 • 18:29 Комментировать

«ПСЖ» направил новое предложение по трансферу форварда Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Как сообщает немецкий Sky Sport, гранд Лиги 1 предлагает гарантированные 70 миллионов евро и ещё 10 миллионов в качестве бонусов. Согласно условиям нового предложения, получить бонусные выплаты немецкому клубу будет проще.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» хочет снизить запрашиваемую цену за Уго Экитике примерно до 25 миллионов евро плюс бонусы. Как известного, «Айнтрахт» хочет видеть этого форварда в своих рядах.

Окончательное решение по 24-летнему Коло-Муани «Айнтрахт» должен принять до конца дня четверга.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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