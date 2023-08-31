​«ПСЖ» сделал новое предложение по Коло-Муани

«ПСЖ» направил новое предложение по трансферу форварда Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Как сообщает немецкий Sky Sport, гранд Лиги 1 предлагает гарантированные 70 миллионов евро и ещё 10 миллионов в качестве бонусов. Согласно условиям нового предложения, получить бонусные выплаты немецкому клубу будет проще.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» хочет снизить запрашиваемую цену за Уго Экитике примерно до 25 миллионов евро плюс бонусы. Как известного, «Айнтрахт» хочет видеть этого форварда в своих рядах.

Окончательное решение по 24-летнему Коло-Муани «Айнтрахт» должен принять до конца дня четверга.