«Хоффенхайм» приобрёл 25-летнего форварда «Аугсбурга» Мергима Беришу. О сделке официально сообщает пресс-служба «сине-белых».

Немецкий нападающий подписал с новым клубом контракт на четыре ближайших сезона. По данным Transfermarkt, за новичка линии атаки «деревенские» заплатили 14 млн евро. Оценочная стоимость игрока по версии портала - 12 млн.

Основное амплуа немца – центральный нападающий, иногда может сыграть правого вингера или оттянутого форварда. В Бундеслиге он выступает с прошлого сезона – ранее порядка двух лет выступал за «Фенербахче». За сезон-2022/23 форвард занёс себе в актив девять забитых голов и четыре ассиста в 23-х матчах Бундеслиги.