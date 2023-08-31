Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» отдал почти 15 млн евро за центрфорварда «Аугсбурга» официально

31 Августа 2023 • 17:36 Комментировать
Хоффенхайм
...
Вольфсбург
1 2.50 X 3.85 2 2.65
02.09 16:30

«Хоффенхайм» приобрёл 25-летнего форварда «Аугсбурга» Мергима Беришу. О сделке официально сообщает пресс-служба «сине-белых».

Немецкий нападающий подписал с новым клубом контракт на четыре ближайших сезона. По данным Transfermarkt, за новичка линии атаки «деревенские» заплатили 14 млн евро. Оценочная стоимость игрока по версии портала - 12 млн.

Основное амплуа немца – центральный нападающий, иногда может сыграть правого вингера или оттянутого форварда. В Бундеслиге он выступает с прошлого сезона – ранее порядка двух лет выступал за «Фенербахче». За сезон-2022/23 форвард занёс себе в актив девять забитых голов и четыре ассиста в 23-х матчах Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Хоффенхайм Мергим Бериша трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ ВОЛЬФСБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
18:29 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» сделал новое предложение по Коло-Муани
18:29 · Россия. Премьер-лига
В «Байере» рассказали, интересен ли клубу Тикнизян
17:50 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» договорилась с Палиньей
17:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Рубина» Уремович вернулся на родину официально
17:36 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» отдал почти 15 млн евро за центрфорварда «Аугсбурга» официально
17:27 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» усилился нападающим «Лиона» официально
15:23 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера» 1
14:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»
13:55 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин очень близок к трансферу Бонуччи
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает
13:48 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Я очень разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи
12:35 · Германия. Бундеслига
Флик объяснил, почему не вызвал Вернера на ближайшие матчи сборной Германии
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи
Все новости
Рекомендуем