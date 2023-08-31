Немецкий «Вольфсбург» взял в аренду молодого форварда из одного из сильнейших клубов Франции, «Лиона» Амина Сарра. О переходе сообщает пресс-служба «волков».

22-летний шведский форвард камерунского происхождения проведёт в Германии ближайший сезон. За аренду футболиста с правом последующего выкупа «Вольфсбург» заплатил французам 1 млн евро.

Отметим, что Сарр стал частью «Лиона» недавно – чуть более полугода назад. Ранее он выступал в Нидерландах за «Херенвен». Текущий контракт связывает игрока с «Лионом» до лета 2027 года.

После двух стартовых туров Бундеслиги «Вольфсбург» идёт в группе команд, делящих первое место - у клуба две победы и шесть набранных очков.