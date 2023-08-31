Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера»

31 Августа 2023 • 15:23 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
03.09 21:45

Полузащитник «Вердера» Дикени Салифу может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «Вердером» по возможному трансферу 20-летнего футболиста. С самим Салифу договорённость о переезде в Италию уже достигнута. Отмечается, что хавбек может присоединиться к «Ювентусу» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Отметим, что за первую команду «Вердера» Салифу провёл лишь один официальный матч, не сумев отметиться в нём результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 200 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вердер трансферы футбола - лето 2023 Дикени Салифу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
15:23 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера»
14:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»
13:55 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин очень близок к трансферу Бонуччи
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает
13:48 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Я очень разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи
12:35 · Германия. Бундеслига
Флик объяснил, почему не вызвал Вернера на ближайшие матчи сборной Германии
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи
11:17 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в шаге от трансфера одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги
11:04 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» готов отпустить Коло-Муани за 90 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов
00:59 · Германия. Бундеслига
Заммер рассказал, почему ему стыдно за поражение дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне Бундеслиги
00:35 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» Дортмунд договорилась с защитником, на которого претендовала «Бавария»
00:34 · Германия. Бундеслига
Заммер раскритиковал немецкий футбол
30 Августа
23:57 · Германия. Бундеслига
Клозе получит специальный приз от УЕФА
Все новости
Рекомендуем