«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера»

Полузащитник «Вердера» Дикени Салифу может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «Вердером» по возможному трансферу 20-летнего футболиста. С самим Салифу договорённость о переезде в Италию уже достигнута. Отмечается, что хавбек может присоединиться к «Ювентусу» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Отметим, что за первую команду «Вердера» Салифу провёл лишь один официальный матч, не сумев отметиться в нём результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 200 тысяч евро.