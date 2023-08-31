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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «Я очень разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии»

31 Августа 2023 • 13:48 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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02.09 19:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка остался удивлён решением главного тренера сборной Германии Ханса Дитера-Флика не включить его в заявку на сентябрьские матчи.

«Вы все знаете, насколько я горд играть за сборную Германии. Я очень разочарован тем, что не попал в заявку. Решение стало для меня сюрпризом. В последние недели я чувствовал себя хорошо и с нетерпением ждал возможности внести свой вклад в игру сборной. В то же время я должен уважать решение тренера и продолжать тяжело работать», – написал Горецка в социальных сетях.

Напомним, следующим летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Леон Горецка
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