Горецка: «Я очень разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка остался удивлён решением главного тренера сборной Германии Ханса Дитера-Флика не включить его в заявку на сентябрьские матчи.

«Вы все знаете, насколько я горд играть за сборную Германии. Я очень разочарован тем, что не попал в заявку. Решение стало для меня сюрпризом. В последние недели я чувствовал себя хорошо и с нетерпением ждал возможности внести свой вклад в игру сборной. В то же время я должен уважать решение тренера и продолжать тяжело работать», – написал Горецка в социальных сетях.

Напомним, следующим летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.