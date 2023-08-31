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«Боруссия» Дортмунд в шаге от трансфера одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги

31 Августа 2023 • 11:17 Комментировать
Боруссия Д
...
Хайденхайм
1 1.25 X 7.00 2 11.50
01.09 21:30

Дортмундская «Боруссия» приближается к трансферу одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги. Речь идёт о 30-летнем нападающем бременского «Вердера» Никласе Фюллькруге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий форвард очень близок к трансферу в дортмундскую «Боруссию». «Шмели» почти согласовали с «Вердером» сумму компенсации, а игрок получил разрешение на то, чтобы отправиться на медосмотр. Контракт должен быть подписан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 голов в Бундеслиге. Столько же забил Кристофер Нкунку, который выступал за «РБ Лейпциг». Эти игроки разделили между собой «Золотую бутсу» турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Никлас Фюллькруг
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