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«Айнтрахт» готов отпустить Коло-Муани за 90 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов

31 Августа 2023 • 11:04 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Кёльн
03.09 16:30

Франкфуртский «Айнтрахт» готов отпустить этим летом нападающего Рандаля Коло-Муани, на которого претендует «ПСЖ». По информации от Sports Zone, «орлы» хотят за игрока 100 миллионов евро.

«ПСЖ» и «Айнтрахт» скоро должны начать новый раунд переговоров с целью согласовать сумму компенсации. Франкфуртский клуб готов пойти на уступки, отпустив Коло-Муани за 90 миллионов евро, но при условии, что парижане в будущем также заплатят 10 миллионов в виде бонусов.

Сам Коло-Муани настаивает на переходе в «ПСЖ». Футболист объявил руководству своего клуба бойкот и пропустил вчерашнюю тренировку. Рандаль надеется, что его трансфер в Париж всё же состоится.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР КЁЛЬН
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