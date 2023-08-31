«Айнтрахт» готов отпустить Коло-Муани за 90 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов

Франкфуртский «Айнтрахт» готов отпустить этим летом нападающего Рандаля Коло-Муани, на которого претендует «ПСЖ». По информации от Sports Zone, «орлы» хотят за игрока 100 миллионов евро.

«ПСЖ» и «Айнтрахт» скоро должны начать новый раунд переговоров с целью согласовать сумму компенсации. Франкфуртский клуб готов пойти на уступки, отпустив Коло-Муани за 90 миллионов евро, но при условии, что парижане в будущем также заплатят 10 миллионов в виде бонусов.

Сам Коло-Муани настаивает на переходе в «ПСЖ». Футболист объявил руководству своего клуба бойкот и пропустил вчерашнюю тренировку. Рандаль надеется, что его трансфер в Париж всё же состоится.