Заммер рассказал, почему ему стыдно за поражение дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне Бундеслиги

Бывший обладатель «Золотого мяча» 1996 Маттиас Заммер признал, что до сих пор расстроен невероятной неудачей своего бывшего клуба дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне Бундеслиги. Тогда команда упустила чемпионский титул в игре с «Майнцем», не сумев переиграть лишенный турнирной мотивации клуб. Заммер рассказал, в чем заключается его личная вина.

- Перед матчем с «Майнцем» у нас обсуждали только одно - будет ли 400 тысяч фанатов на праздновании титула, или придут все 500 тысяч. И мне бы тогда осадить всех, напомнить, что титул празднуют только после завоевания, но я промолчал. И вот я до сих пор чувствую себя идиотом по этой причине, - цитирует слова Заммера итальянское новостное агентство ITASportPress.