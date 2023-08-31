Заммер раскритиковал немецкий футбол

Бывший ГДР-овец Маттиас Заммер, выступавший в составе дортмундской «Боруссии» и в 1996 году взявший «Золотой мяч», встревожен положением дел в немецком футболе, когда до старта чемпионата Европы остаются десять месяцев. Германия выступит в качестве хозяйки турнира после двух неудач на чемпионате мира.

- Я считаю, что немецкий футбол переживает самый серьезный кризис на моей памяти. Мы стали чемпионами Европы и мира по поиску отговорок, зачастую нелепых. Мы должны вернуть в соперников чувство страха, отчаяния, что победить Германию невозможно, - цитирует слова Заммера итальянское новостное агентство ITASportPress.