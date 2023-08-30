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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клозе получит специальный приз от УЕФА

30 Августа 2023 • 23:57 Комментировать

Бывший немецкий нападающий Мирослав Клозе, чемпион мира 2014 года, получит специальную премию от УЕФА - президент УЕФА 2023, это случится уже в четверг, 31 августа. Премия выдается бывшим футболистам и даже тренерам, выиграть ее действующий игрок не может. В прошлом году, к примеру, был награжден 80-летний итальянский наставник Арриго Сакки.

- Чемпион мира 2014 года, лучший бомбардир турнира, Мирослав Клозе, проявил себя как последователь честной игры - дважды в ходе того турнира он отказывался воспользоваться ошибками тренера, - сказано в пресс-релизе УЕФА на эту тему.

Клозе закончил игровую карьеру в 2016 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Клозе
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