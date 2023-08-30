Клозе получит специальный приз от УЕФА

Бывший немецкий нападающий Мирослав Клозе, чемпион мира 2014 года, получит специальную премию от УЕФА - президент УЕФА 2023, это случится уже в четверг, 31 августа. Премия выдается бывшим футболистам и даже тренерам, выиграть ее действующий игрок не может. В прошлом году, к примеру, был награжден 80-летний итальянский наставник Арриго Сакки.

- Чемпион мира 2014 года, лучший бомбардир турнира, Мирослав Клозе, проявил себя как последователь честной игры - дважды в ходе того турнира он отказывался воспользоваться ошибками тренера, - сказано в пресс-релизе УЕФА на эту тему.

Клозе закончил игровую карьеру в 2016 году.