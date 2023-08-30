В «Баварии» прокомментировали продажу Павара в «Интер»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о переходе защитника Бенжамена Павара в миланский «Интер».

Трансфер француза был официально подтверждён вечером среды. Стоимость сделки оценивается в 30 млн евро без учёта бонусов.

«Мы очень благодарны Бенжамену за четыре года успешной совместной работы. Он был важной частью команды, выигравшей шесть трофеев за сезон, что лишний раз подчеркнул его гол в финале клубного чемпионата мира. Мы уважаем его стремление к новому вызову, поэтому одобрили трансфер в «Интер». Желаем Бенжамену успехов в Серии А и всего наилучшего в дальнейшей карьере», – приводит Bayern & Germany образение Дризена.