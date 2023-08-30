Защитник Бенжамен Павар сменил «Баварию» на миланский «Интер».

Переход официально подтвердила пресс-служба «нерадзурри». 27-летний футболист заключил с грандом Серии А трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» заработала на продаже француза 30 млн евро, ещё 2 млн могут пополнить счёт мюнхенцев при активации бонусных надбавок.

Бенжамен Павар выступал за «Баварию» с момента перехода из «Штутгарта» летом 2019 года. В общей сложности центрбек, также способный сыграть на фланге обороны, принял участие в 163 матчах мюнхенцев, по 12 раз отметившись голом и результативной передачей.