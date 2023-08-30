​«Айнтрахт» не готов снижать ценник Коло-Муани, несмотря на бойкот игрока

Рандаль Коло-Муани объявил бойкот «Айнтрахту» - французский нападающий хочет перебраться в «ПСЖ». Впрочем, даже в такой ситуации немецкий клуб не планирует продавать Коло-Муани дешевле, чем за 100 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает Sport1.

Ранее в «Айнтрахте» подтвердили, что Коло-Муани устроил бойкот. При этом директор немецкого клуба сказал, что на их работу на трансферном рынке поведение футболиста никак не повлияет.

Всего за «Айнтрахт» Рандаль Коло-Муани провёл 50 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 26 голов и 17 результативных передач на партнёров.