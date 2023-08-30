​Коло-Муани объявил бойкот ради трансфера в «ПСЖ» - в «Айнтрахте» подтвердили

Нападающий Рандаль Коло-Муани действительно объявил бойкот «Айнтрахту» на фоне сильного желания перейти в «ПСЖ» в последние дни трансферного лета. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор немецкого клуба Маркус Крёше.

«Мы узнали Рандаля с другой стороны, узнали его настоящий характер. На него оказывается давление, и это привело к такой неправильной реакции. Мы чётко дали понять ему и его близким все последствия. Матч против «Левски» мы проведём без него. Для нас ясно: поведение игрока не повлияет на нашу трансферную деятельность», - сказал Крёше в официальном заявлении.

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