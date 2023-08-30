«РБ Лейпциг» отрапортовал о своем новом трансфере. Ряды команды пополнил защитник Кристофер Ленц, который до этого выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

28-летний футболист подписал с «быками» однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. За команду из Лейпцига Кристофер будет выступать под третьим номером. Сумма сделки, согласно сведениям портала Transfermarkt, составила один миллион евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Кристофер провел 24 поединка за «Айнтрахт». Защитник сделал две результативные передачи и получил одну желтую карточку.