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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» объявил о новом трансфере официально

30 Августа 2023 • 13:18 Комментировать

«РБ Лейпциг» отрапортовал о своем новом трансфере. Ряды команды пополнил защитник Кристофер Ленц, который до этого выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

28-летний футболист подписал с «быками» однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. За команду из Лейпцига Кристофер будет выступать под третьим номером. Сумма сделки, согласно сведениям портала Transfermarkt, составила один миллион евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Кристофер провел 24 поединка за «Айнтрахт». Защитник сделал две результативные передачи и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кристофер Ленц
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