Румменигге рассказал, зачем «Баварии» нужен Кейн

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о новичке команды Гарри Кейне, купленном у лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро этим летом.

«Такой игрок был нужен «Баварии» по ряду причин. Во время переговоров я сказал, что 10 миллионов выше или ниже не должны повлиять на сделку. Потому что Кейн, кроме своих игровых качеств, возвращает нашему клубу еще один важный аспект – иерархию», - передает слова представителя клуба Bild.

Кейн подписал с мюнхенцами четырехлетний трудовой договор. В новом сезоне Бундеслиги англичанин забил три гола в двух встречах.