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Коло-Муани объявил «Айнтрахту» бойкот, игрок хочет перейти в «ПСЖ»

30 Августа 2023 • 11:53 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Кёльн
03.09 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани объявил своей команде бойкот. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, французский форвард решил специально пропустить сегодняшнюю тренировку команды.

Коло-Муани убеждён в том, что руководство «Айнтрахта» не сдержало своё обещание по поводу трансфера в топ-клуб. Рандаль планирует своим давлением хочет заставить франкфуртский клуб пойти на компромисс и продать его в «ПСЖ».

Напомним, Коло-Муани уже согласовал с парижанами личные условия. «Айнтрахт» ранее отказался продавать Рандаля за 70 миллионов евро компенсации. В первых двух турах Бундеслиги француз отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР КЁЛЬН
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