Коло-Муани объявил «Айнтрахту» бойкот, игрок хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани объявил своей команде бойкот. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, французский форвард решил специально пропустить сегодняшнюю тренировку команды.

Коло-Муани убеждён в том, что руководство «Айнтрахта» не сдержало своё обещание по поводу трансфера в топ-клуб. Рандаль планирует своим давлением хочет заставить франкфуртский клуб пойти на компромисс и продать его в «ПСЖ».

Напомним, Коло-Муани уже согласовал с парижанами личные условия. «Айнтрахт» ранее отказался продавать Рандаля за 70 миллионов евро компенсации. В первых двух турах Бундеслиги француз отметился одним забитым голом.