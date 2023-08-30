Раскрыт срок контракта Павара с «Интером»

Стали известны некоторые детали трансфера французского защитника «Баварии» Бенжамена Павара в миланский «Интер». Как информирует Sky Sport, 27-летний футболист подпишет с итальянским грандом долгосрочный контракт, который будет рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Бенжамена составит порядка 30 миллионов евро плюс бонусы.

Павар перешел в мюнхенский топ-клуб летом 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата Германии защитник не провел ни одного матча.