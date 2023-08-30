Кейн: «Хочу быть лидером «Баварии» и сборной Англии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о лидерских качествах.

Мюнхенский клуб видит в звёздном английском игроке не только ключевого исполнителя на поле, но и лидера коллектива, и сам Кейн готов взять на себя эти функции: «Лидером можно быть по-разному: кто-то проявляет это громкими выкриками на поле, кто-то – своей игрой. Я хочу, чтобы моё лидерство проявлялось на тренировках и во время игры. С каждым днём я узнаю своих товарищей по команде всё лучше. Моя цель – быть лидером и в «Баварии», и в сборной Англии», – поведал в интервью SportBild Кейн.

Гарри Кейн пополнил ряды «Баварии» 12 августа, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма» за 100 млн евро.