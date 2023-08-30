Гравенберх надеется покинуть «Баварию» до пятницы

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх хочет сменить клуб.

Как известно, 21-летнего игрока не устраивает роль запасного в «Баварии». Согласно сведениям журналиста Керри Хау, нидерландец активно настаивает на своём уходе до закрытия трансферного окна. Представители хавбека уже доложили о его намерениях руководству «Баварии», однако клуб пока не принял конкретного решения. Главными претендентами на футболиста остаются английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Райан Гравенберх провёл на поле всего девять минут, выйдя на замену в матче с «Аугсбургом». Стоимость воспитанника «Аякса», по версии экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.