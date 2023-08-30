Кейн подколол «Тоттенхэм»: «Наконец-то я в побеждающем клубе»

Английский нападающий Гарри Кейн перебрался в немецкую «Баварию», забил в ее составе несколько голов, после чего пренебрежительно (пусть и не напрямую) отозвался о своем бывшем клубе. В составе «Тоттенхэма» Кейн, увы, так и не выиграл ни одного трофея.

- В «Баварии» совсем другой менталитет. Это улучшает меня как игрока, помогает прогрессировать. Я хочу бороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Наконец-то я в побеждающем клубе, - цитирует слова игрока издание Bild.

В своем следующем матче в рамках немецкого чемпионата «Бавария» сыграет в Менхенгладбахе против местной «Боруссии».