Франкфуртский «Айнтрахт» не торопится идти на уступки «Пари Сен-Жермен» в сделке по Рандалю Коло-Муани.

Нападающий открыто заявил о желании пополнить ряды парижского гранда до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям журналиста Сабера Десфарже, «Айнтрахт» запрашивает за 24-летнего француза 90 млн евро плюс бонусные надбавки. Немецкий клуб не собирается менять свои требования.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Рандаля Коло-Муани составляет 80 млн евро. В четырёх матчах стартовавшего сезона форвард отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с «Айнтрахтом» рассчитан до 2027 года.