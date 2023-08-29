Коло-Муани: «Надеюсь, «Айнтрахт» позволит мне перейти в «ПСЖ»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани открыто заявил о намерении перебраться в «Пари Сен-Жермен».

24-летний футболист считается приоритетной трансферной целью парижан на финальные дни трансферного окна, но немецкий клуб пока не одобрил сделку.

«Надеюсь, «Айнтрахт» позволит мне присоединиться к «ПСЖ», – рассказывает Коло-Муани в интервью журналисту Флориану Плеттенбергу. – Я многим обязан «Айнтрахту», я всегда отдавал все силы на благо команды, но ни для кого не секрет, что «ПСЖ» сделал рекордное предложение, и я хотел бы воспользоваться этой прекрасной возможностью. Надеюсь, клуб ответит согласием», – сказал француз.