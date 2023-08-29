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​Павар пройдёт обследование для «Интера» в среду

29 Августа 2023 • 16:52 Комментировать (1)

Защитник Бенжамен Павар максимально приблизился к тому, чтобы примерить на себе футболку «Интера». Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уже сообщал о согласовании трансфера 27-летнего француза из «Баварии».

Романо уточняет в социальных сетях, что Павар прилетит в Милан до конца дня вторника. В среду футболист пройдёт медицинское обследование для «Интера». Если проблем выявлено не будет, то защитник подпишет контракт с «нерадзурри».

Отметим, что за «Баварию» Бенжамен Павар выступал с лета 2019 года. С тех пор он провёл 163 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
29 Августа 2023 в 16:59
Хорошая новость! ⚽👍
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