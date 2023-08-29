​Павар пройдёт обследование для «Интера» в среду

Защитник Бенжамен Павар максимально приблизился к тому, чтобы примерить на себе футболку «Интера». Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уже сообщал о согласовании трансфера 27-летнего француза из «Баварии».

Романо уточняет в социальных сетях, что Павар прилетит в Милан до конца дня вторника. В среду футболист пройдёт медицинское обследование для «Интера». Если проблем выявлено не будет, то защитник подпишет контракт с «нерадзурри».

Отметим, что за «Баварию» Бенжамен Павар выступал с лета 2019 года. С тех пор он провёл 163 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.