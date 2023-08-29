Бенжамен Павар — новый игрок «Интера»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована. За 27-летнего француза итальянский клуб заплатит 30 миллионов евро. Ещё два миллиона «Бавария» сможет получить в виде бонусов.

Напомним, Павар защищает цвета «Баварии» с лета 2019 года, ранее он выступал за «Штутгарт» и «Лилль». В общей сложности за команду из Мюнхена защитник провёл 163 матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.