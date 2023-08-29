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Бенжамен Павар — новый игрок «Интера»

29 Августа 2023 • 16:05 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Фиорентина
03.09 19:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована. За 27-летнего француза итальянский клуб заплатит 30 миллионов евро. Ещё два миллиона «Бавария» сможет получить в виде бонусов.

Напомним, Павар защищает цвета «Баварии» с лета 2019 года, ранее он выступал за «Штутгарт» и «Лилль». В общей сложности за команду из Мюнхена защитник провёл 163 матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
Комментарии (1)
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InterSan
29 Августа 2023 в 16:16
Вот и отлично. Защитная линия - очень хорошо укомплектована. Ещё бы Биссека за сезон-два вывести на хороший уровень - и будет супер.
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