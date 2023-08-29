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​«Айнтрахт» не продал Коло-Муани «ПСЖ» за 80 млн евро – немцы хотят 100

29 Августа 2023 • 14:34 Комментировать

«ПСЖ» продолжает работу над подписанием нападающего Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Впрочем, немецкий клуб отклонил предложение в 80 миллионов евро (70 миллионов сразу и 10 миллионов в виде бонусов). Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что «Айнтрахт» хочет выручить за Коло-Муани 100 миллионов евро и не согласится на меньшую сумму. Впрочем, переговорный процесс между «орлами» и «ПСЖ» будет продолжаться.

24-летний Рандаль Коло-Муани представляет «Айнтрахт» с июля 2022 года. С тех пор француз провёл за «орлов» 50 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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