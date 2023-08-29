«Интер» уверен в трансфере Павара

Миланский «Интер» уверен, что в скором времени подпишет защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «нерадзурри» уверены, что скоро «красная машина» даст французу разрешение на то, чтобы отправиться на медосмотр.

«Интер» ранее договорился с «Баварией», что заплатит за Павара 28 миллионов евро сразу и ещё 5 миллионов в будущем в виде бонусов. Мюнхенский клуб до сих пор не отпускал Павара на медосмотр, так как не мог найти игроку замену.

Сейчас «Бавария» ведёт переговоры по трансферу защитника «Челси» Трево Чалобы. Мюнхенцы хотят арендовать игрока, но «синие» согласятся на такую сделку только при условии включения опции обязательного выкупа.