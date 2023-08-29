«Интер» установил «Баварии» дедлайн по трансферу Павара

Миланский «Интер» усановил перед мюнхенской «Баварией» ультиматум по трансферу центрального защитника Бенжамена Павара. По информации от журналиста Кристиана Фалька, судьба француза должна быть решена сегодня.

Напомним, «Интер» уже несколько дней назад договорился об условиях трансфера за 33 миллионов евро с учётом бонусов. Тем не менее, Павар до сих пор не отправился на медосмотр, так как «Бавария» не нашла ему замену. Клуб пытается арендовать у «Челси» Трево Чалобу в качестве замены Павару.

Ранее «Интер» уже приобрёл у «Баварии» голкипера Янна Зоммера, который обошёлся «нерадзурри» в 6,75 миллионов евро.