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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» не продал своего защитника в «Баварию»

29 Августа 2023 • 11:26 Комментировать

Французский защитник Пьер Калюлю не уйдет из «Милана» в текущее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

У футболиста был вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии, где интерес к нему проявляла мюнхенская «Бавария». Однако руководство итальянского гранда отказалось расставаться с игроком.

В новом сезоне чемпионата Италии Калюлю провел один поединок за «россонери». Трудовое соглашение 23-летнего защитника с миланским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария Пьер Калюлю трансферы футбола - лето 2023
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