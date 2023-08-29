«Милан» не продал своего защитника в «Баварию»

Французский защитник Пьер Калюлю не уйдет из «Милана» в текущее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

У футболиста был вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии, где интерес к нему проявляла мюнхенская «Бавария». Однако руководство итальянского гранда отказалось расставаться с игроком.

В новом сезоне чемпионата Италии Калюлю провел один поединок за «россонери». Трудовое соглашение 23-летнего защитника с миланским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.