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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» обновила новости по Нойеру

29 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам в общей командной группе, рапортует пресс-служба клуба.

37-летний вратарь возобновил полноценные занятия с командой впервые после травмы, которую он получил в декабре прошлого года. Напомним, что во время зимнего отпуска Мануэль получил перелом ноги, когда катался на горнолыжном курорте. Из-за травмы он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

В новом сезоне Бундеслиги «Бавария» стартовала с двух побед – на «Вердером» (4:0) и «Аугсбургом» (3:1). Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут на выезде с гладбахской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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