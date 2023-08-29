«Бавария» обновила новости по Нойеру

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам в общей командной группе, рапортует пресс-служба клуба.

37-летний вратарь возобновил полноценные занятия с командой впервые после травмы, которую он получил в декабре прошлого года. Напомним, что во время зимнего отпуска Мануэль получил перелом ноги, когда катался на горнолыжном курорте. Из-за травмы он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

В новом сезоне Бундеслиги «Бавария» стартовала с двух побед – на «Вердером» (4:0) и «Аугсбургом» (3:1). Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут на выезде с гладбахской «Боруссией».