Кейн заявил, что на переход в «Баварию» его сподвиг Дэвид Бекхэм

Неожиданное признание сделал Гарри Кейн в интервью немецкому изданию Bild - игрок, перешедший в немецкую «Баварию», заявил, что на это его сподвиг пример Дэвида Бекхэма, который в свое время покинул «Манчестер Юнайтед» и ушел в мадридский «Реал».

- Я могу назвать свой трансфер в Германию вдохновленными примерами других игроков. К примеру, я вспоминаю, как в «Реал» перешел из «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Я был тогда ребенком, но помню, как меня поразило это, я подумал «уау, какой интересный опыт». Я всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате, - цитирует слова Кейна источник.