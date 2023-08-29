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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн заявил, что на переход в «Баварию» его сподвиг Дэвид Бекхэм

29 Августа 2023 • 02:30 Комментировать

Неожиданное признание сделал Гарри Кейн в интервью немецкому изданию Bild - игрок, перешедший в немецкую «Баварию», заявил, что на это его сподвиг пример Дэвида Бекхэма, который в свое время покинул «Манчестер Юнайтед» и ушел в мадридский «Реал».

- Я могу назвать свой трансфер в Германию вдохновленными примерами других игроков. К примеру, я вспоминаю, как в «Реал» перешел из «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Я был тогда ребенком, но помню, как меня поразило это, я подумал «уау, какой интересный опыт». Я всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате, - цитирует слова Кейна источник.   

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Бавария Гарри Кейн
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