​У «ПСЖ» есть план Б на случай неудачи с Коло-Муани

«ПСЖ» продолжает работать над трансфером форварда Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Впрочем, у гранда Лиги 1 есть план Б на тот случай, если немецкий клуб будет запрашивать слишком высокий ценник в последние дни летнего трансферного окна. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Бруно Саломон.

Кто именно является планом Б для «ПСЖ», не уточняется. При этом речь идёт о футболисте из Английской премьер-лиги.

После трёх сыгранных туров чемпионата Франции «ПСЖ» имеет пять зачётных баллов в своём активе. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, хотя до лидера всего лишь два очка.