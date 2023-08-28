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Чемпионат Германии. Бундеслига

​У «ПСЖ» есть план Б на случай неудачи с Коло-Муани

28 Августа 2023 • 20:04 Комментировать

«ПСЖ» продолжает работать над трансфером форварда Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Впрочем, у гранда Лиги 1 есть план Б на тот случай, если немецкий клуб будет запрашивать слишком высокий ценник в последние дни летнего трансферного окна. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Бруно Саломон.

Кто именно является планом Б для «ПСЖ», не уточняется. При этом речь идёт о футболисте из Английской премьер-лиги.

После трёх сыгранных туров чемпионата Франции «ПСЖ» имеет пять зачётных баллов в своём активе. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, хотя до лидера всего лишь два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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