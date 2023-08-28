​Дортмундская «Боруссия» хочет переманить форварда из «РБ Лейпцига»

Нападающий Юссуф Поульсен имеет вариант со сменой клубной прописки. Как сообщает немецкий Sport1, интерес к 29-летнему датчанину проявляет дортмундская «Боруссия». Впрочем, «РБ Лейпциг» не хочет продавать Поульсена. Прямо сейчас вероятность продления им контракта выше, чем вероятность его переезда в Дортмунд.

За «РБ Лейпциг» Поульсен выступает уже десять лет. За это время он провёл 361 официальный матч, в которых записал на свой счёт 85 голов и 63 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юссуфа Поульсена в 7 миллионов евро.