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​Дортмундская «Боруссия» хочет переманить форварда из «РБ Лейпцига»

28 Августа 2023 • 16:38 Комментировать

Нападающий Юссуф Поульсен имеет вариант со сменой клубной прописки. Как сообщает немецкий Sport1, интерес к 29-летнему датчанину проявляет дортмундская «Боруссия». Впрочем, «РБ Лейпциг» не хочет продавать Поульсена. Прямо сейчас вероятность продления им контракта выше, чем вероятность его переезда в Дортмунд.

За «РБ Лейпциг» Поульсен выступает уже десять лет. За это время он провёл 361 официальный матч, в которых записал на свой счёт 85 голов и 63 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юссуфа Поульсена в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Юссуф Поульсен трансферы футбола - лето 2023
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