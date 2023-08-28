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Павар возобновил тренировки с «Баварией»

28 Августа 2023 • 12:52 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
1 6.90 X 4.80 2 1.45
Через 7 ч. 40 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар возобновил тренировки со своей командой. По информации от издания Bild, француз приступил к занятиям в общей группе после проблем с желудком и спиной.

Источник добавляет, что «Бавария» до сих пор не дала Павару разрешение на вылет в Милан для перехода в «Интер». «Нерадзурри» согласовали сделку за 33 миллионов евро с учётом бонусов, но «Бавария» отпустит игрока только тогда, когда найдёт ему замену.

У Павара сейчас остаётся год по контракту с «Баварией». Если француз задержится в клубе хотя бы до зимы, он будет стоить гораздо дешевле 33 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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