Павар возобновил тренировки с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар возобновил тренировки со своей командой. По информации от издания Bild, француз приступил к занятиям в общей группе после проблем с желудком и спиной.

Источник добавляет, что «Бавария» до сих пор не дала Павару разрешение на вылет в Милан для перехода в «Интер». «Нерадзурри» согласовали сделку за 33 миллионов евро с учётом бонусов, но «Бавария» отпустит игрока только тогда, когда найдёт ему замену.

У Павара сейчас остаётся год по контракту с «Баварией». Если француз задержится в клубе хотя бы до зимы, он будет стоить гораздо дешевле 33 миллионов евро.