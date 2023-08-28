Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Уверен, будущее Павара скоро разрешится»

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ситуацию вокруг будущего защитника Бенжамена Павара. Напомним, мюнхенский клуб пока не даёт французу разрешение на вылет в Милан, чтобы пройти медосмотр в «Интере».

«В последние пару дней Бенжамен не тренировался. Он не чувствовал себя хорошо, так как испытывал боль в животе и в спине. Я уверен в том, что мы найдём решение по его будущему в последние дни трансферного окна», – сказал Дрезен на пресс-конференции.

«Бавария» ранее согласовала продажу Павара за 33 миллиона евро, но перед продажей мюнхенский клуб хочет найти французу замену.