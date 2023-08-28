«Бавария» может заменить Павара игроком «Милана»

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Милана» Пьеру Калюлю. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в 23-летнем французе мюнхенский клуб видит замену Бенжамену Павару, который может покинуть «Баварию» нынешним летом. Напомним, что активный интерес к Павару проявляет «Интер».

Калюлю перешёл в «Милан» осенью 2020 года из «Лиона». В общей сложности за «россонери» защитник провёл 102 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

В двух турах текущего розыгрыша Бундеслиги «Бавария» набрала шесть очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч мюнхенцы проведут 2 сентября против мёнхенгладбахской «Боруссии».