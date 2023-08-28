Экс-полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказал своё мнение о переходе форварда Сердара Азмуна в «Рому» из «Байера» на правах аренды.

«Я считаю, что у Азмуна есть хорошие качества. Я говорю про атлетизм, скоростные данные, он хорошо ведёт борьбу. У него есть все варианты, чтобы заиграть в «Роме». Важно, в каком состоянии он сейчас находится, доверие партнёров, и как он впишется в структуру тренера», — сказал Гуренко.

28-летний иранец на прошлой неделе на правах аренды перешёл в итальянскую «Рому» из «Байера». Известно, что за римский клуб Азмун будет выступать до конца сезона-2023/24.