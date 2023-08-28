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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка оценил уровень Кейна

28 Августа 2023 • 10:00 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился мнением об игре новичка команды Гарри Кейна, сделавшего дубль в поединке второго тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1).

«Гарри – игрок мирового класса, это прекрасный парень. Его аура сразу ощущается в раздевалке. Кейн приносит огромную пользу нашей команде и уже является ее лидером», - передает слова полузащитника DAZN.

30-летний англичанин перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Он подписал долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2027 года.

В двух матчах Бундеслиги нападающий забил три гола и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Гарри Кейн
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