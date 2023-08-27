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Кейн установил достижение, которое 30 лет не покорялось новичкам «Баварии»

27 Августа 2023 • 21:22 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
02.09 19:30

Английский голеадор «Баварии» Гарри Кейн отметился достижением, которое не покорялось игрокам мюнхенцев 30 лет. Он забил три гола в двух своих дебютных матчах за клуб в рамках Бундеслиги.

А всего в истории немецкого клуба такое достижение устанавливали два игрока – это Густав Юнг (1967 год) и Адольфо Валенсия (1993 год). Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что в воскресенье вечером «Бавария» уверенно обыграла «Аугсбург» - 3:1. Кейн отметился голами на 40-й и 69-й минутах встречи. Ранее в рамках первого тура чемпионата Германии англичанин поразил ворота «Вердера».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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