Кейн установил достижение, которое 30 лет не покорялось новичкам «Баварии»

Английский голеадор «Баварии» Гарри Кейн отметился достижением, которое не покорялось игрокам мюнхенцев 30 лет. Он забил три гола в двух своих дебютных матчах за клуб в рамках Бундеслиги.

А всего в истории немецкого клуба такое достижение устанавливали два игрока – это Густав Юнг (1967 год) и Адольфо Валенсия (1993 год). Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что в воскресенье вечером «Бавария» уверенно обыграла «Аугсбург» - 3:1. Кейн отметился голами на 40-й и 69-й минутах встречи. Ранее в рамках первого тура чемпионата Германии англичанин поразил ворота «Вердера».