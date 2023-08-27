Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Линдстрём может усилить чемпиона Италии

27 Августа 2023 • 21:14 Комментировать
Наполи
1:0
Сассуоло
1 1.37 X 5.70 2 8.30
перерыв

Игрок полузащиты франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём уже в ближайшее время может усилить действующего чемпиона Италии – «Наполи». Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас, по словам журналиста, идёт обсуждение между сторонами финальных аспектов сделки. А во франкфуртском клубе потенциально возможный переход игрока уже подтверждают.

В прошлом сезоне 23-летний датчанин сыграл за свой клуб в 37 матчах во всех турнирах, оформив в них девять голов и четыре ассиста. В текущем у него пока по три матча и одному ассисту.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Йеспер Линдстрем трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САССУОЛО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
1
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
3
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
21:22 · Германия. Бундеслига
Кейн установил достижение, которое 30 лет не покорялось новичкам «Баварии»
21:14 · Германия. Бундеслига
Линдстрём может усилить чемпиона Италии
20:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разорвала оборону «Аугсбурга», у Кейна дубль
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился бывшим защитником «Челси» официально
19:25 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» предложил 80 млн евро за форварда из Бундеслиги
18:39 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» в меньшинстве на 90-й минуте отобрал победу у «Майнца»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:14 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» хочет закрыть трансфер Коло-Муани в ближайшие дни
13:55 · Германия. Бундеслига
Кейн рассказал, что думает о Тухеле
11:02 · Англия. Чемпионшип
«Байер» объявил о трансфере Теллы официально
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следующим летом попробует подписать Джеймса и Дэвиса
08:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запланировал новый трансфер
04:02 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» забил свой самый поздний победный гол в истории выступлений в Бундеслиге
03:39 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» установила новый абсолютный рекорд Бундеслиги
02:42 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался о своей роли в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем