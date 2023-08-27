Линдстрём может усилить чемпиона Италии

Игрок полузащиты франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём уже в ближайшее время может усилить действующего чемпиона Италии – «Наполи». Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас, по словам журналиста, идёт обсуждение между сторонами финальных аспектов сделки. А во франкфуртском клубе потенциально возможный переход игрока уже подтверждают.

В прошлом сезоне 23-летний датчанин сыграл за свой клуб в 37 матчах во всех турнирах, оформив в них девять голов и четыре ассиста. В текущем у него пока по три матча и одному ассисту.