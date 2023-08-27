​«ПСЖ» предложил 80 млн евро за форварда из Бундеслиги

«ПСЖ» продолжает работать над подписанием нападающего Рандаля Коло-Муани из немецкого «Айнтрахта». Как сообщает немецкий Sky, гранд Лиги 1 предложил за трансфер 24-летнего француза 80 миллионов евро.

Отмечается, что воскресная игра Бундеслиги против «Майнца» должна была стать для Коло-Муани последней за «Айнтрахт». Форвард надеется, что «орлы» примут предложение от «ПСЖ», и он отправится в клуб чемпионата Франции.

После трёх матчей нового чемпионата Франции «ПСЖ» имеет пять очков в своём активе. Ближайшую игру команда проведёт 3 сентября – против «Лиона» на выезде.