«Айнтрахт» в меньшинстве на 90-й минуте отобрал победу у «Майнца»

Во втором туре чемпионата Германии «Майнц» должен был обыгрывать «Айнтрахт», но был наказан за игру по счету. В середине первого тайма Чхэ-Сон Ли добавил мяч в сетку головой после ненадежной игры Кевина Траппа на выходе. После перерыва чудо-моменты упустили Леандро Баррейро и Рандаль Коло-Муани. На финальную треть гости остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте Омар Мармуш вырвал для «Айнтрахта» ничью - 1:1.

В итоге у хозяев первый балл в зачет, у соперника - четыре.