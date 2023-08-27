«Айнтрахт» в меньшинстве на 90-й минуте отобрал победу у «Майнца»

Во втором туре чемпионата Германии «Майнц» должен был обыгрывать «Айнтрахт», но был наказан за игру по счету. В середине первого тайма Чхэ-Сон Ли добавил мяч в сетку головой после ненадежной игры Кевина Траппа на выходе. После перерыва чудо-моменты упустили Леандро Баррейро и Рандаль Коло-Муани. На финальную треть гости остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте Омар Мармуш вырвал для «Айнтрахта» ничью - 1:1.
В итоге у хозяев первый балл в зачет, у соперника - четыре.
Протокол игры
|(1:0) Чхэ-Сон Ли II25'
|90'Мармуш Омар (1:1)
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон 55'79' (Бель Штефан (79') •Ван дер Берг Сепп• 86'Лайч Максим70' (Ханше-Ольсен Андреас (70') •Каси Антони•Мвене Филлипп78' (Да Коста Данни (78') •Баррейро Леандро•Кор Доминик• 75'Стах Антон•Чхэ-Сон Ли II78' (Рихтер Марко (78') •Вайпер Нельсон70' (Груда Брайан (70')
Запасные: Папела Мервиль•Краусс Том•Ажорк Людовик•Рисс Лассе
Трапп Кевин•Кох Робин• 32'Смолчич Хрвое80' (Ленц Кристофер (80') •Пачо Вильям•Кнауфф Ансгар 49'• 61'Макс Филипп81' (Нганкам Жессик (81') •Схири Эльес•Якич Кристиян70' (Эбимбе Эрик (70') •Гётце Марио83' (Ааронсон Пакстен (83') •Мармуш Омар• 90'Коло-Муани Рандаль70' (Бута (70')
Запасные: Граль Йенс•Хёуге Йенс•Линдстрём Йеспер•Тута
27 августа. Стадион "МЕВА Арена".
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