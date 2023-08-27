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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» в меньшинстве на 90-й минуте отобрал победу у «Майнца»

27 Августа 2023 • 18:39 Комментировать
Майнц
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

Во втором туре чемпионата Германии «Майнц» должен был обыгрывать «Айнтрахт», но был наказан за игру по счету. В середине первого тайма Чхэ-Сон Ли добавил мяч в сетку головой после ненадежной игры Кевина Траппа на выходе. После перерыва чудо-моменты упустили Леандро Баррейро и Рандаль Коло-Муани. На финальную треть гости остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте Омар Мармуш вырвал для «Айнтрахта» ничью - 1:1.

В итоге у хозяев первый балл в зачет, у соперника - четыре.

Протокол игры  
Майнц1:1Айнтрахт Фр
(1:0) Чхэ-Сон Ли II25'  
  90'Мармуш Омар (1:1)
Центнер РобинФернандес Эдимилсон  55' 79' (Бель Штефан ( 79') Ван дер Берг Сепп  86'Лайч Максим 70' (Ханше-Ольсен Андреас ( 70') Каси АнтониМвене Филлипп 78' (Да Коста Данни ( 78') Баррейро ЛеандроКор Доминик  75'Стах АнтонЧхэ-Сон Ли II 78' (Рихтер Марко ( 78') Вайпер Нельсон 70' (Груда Брайан ( 70')
Запасные: Папела МервильКраусс ТомАжорк ЛюдовикРисс Лассе
Трапп КевинКох Робин  32'Смолчич Хрвое 80' (Ленц Кристофер ( 80') Пачо ВильямКнауфф Ансгар  49'  61'Макс Филипп 81' (Нганкам Жессик ( 81') Схири ЭльесЯкич Кристиян 70' (Эбимбе Эрик ( 70') Гётце Марио 83' (Ааронсон Пакстен ( 83') Мармуш Омар  90'Коло-Муани Рандаль 70' (Бута ( 70')
Запасные: Граль ЙенсХёуге ЙенсЛиндстрём ЙесперТута
27 августа. Стадион "МЕВА Арена".

 

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