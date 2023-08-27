​«ПСЖ» хочет закрыть трансфер Коло-Муани в ближайшие дни

Главной задачей «ПСЖ» на последние дни летнего трансферного окна является подписание футболиста на позицию центрального нападающего. Парижане продолжают работу над переходом из «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Как сообщает Telefoot, гранд Лиги 1 рассчитывает закрыть сделку до вторника. В «ПСЖ» надеются договориться менее чем за 80 миллионов евро без учёта бонусов.

Отмечается, что в последнем предложении «ПСЖ» речь шла о 70 миллионах евро и бонусах. При этом с самим Коло-Муани чемпионы Франции уже согласовали контракт на пять лет.

Рандаль Коло-Муани забил 26 голов и отдал 17 голевых передач в 49 матчах за «Айнтрахт».