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Кейн рассказал, что думает о Тухеле

27 Августа 2023 • 13:55 Комментировать

Нападающий Гарри Кейн, перешедший в мюнхенскую «Баварию» этим летом из лондонского «Тоттенхэма», высказался о наставнике команды Томасе Тухеле.

«Мы ранее несколько раз пересекались в АПЛ. Этот специалист полон идей и энергии. Отличный человек. Для меня важно, чтобы были хорошие отношения с главным тренером. Тухель всегда говорит в глаза, что думает. Он хочет, чтобы игроки были честны с ним. Мы хорошо сходимся с ним, как в человеческом, так и профессиональном плане», - передает слова англичанина Bild.

30-летний нападающий перешел в «Баварию» этим летом за 100 миллионов евро. Он подписал контракт до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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