Кейн рассказал, что думает о Тухеле

Нападающий Гарри Кейн, перешедший в мюнхенскую «Баварию» этим летом из лондонского «Тоттенхэма», высказался о наставнике команды Томасе Тухеле.

«Мы ранее несколько раз пересекались в АПЛ. Этот специалист полон идей и энергии. Отличный человек. Для меня важно, чтобы были хорошие отношения с главным тренером. Тухель всегда говорит в глаза, что думает. Он хочет, чтобы игроки были честны с ним. Мы хорошо сходимся с ним, как в человеческом, так и профессиональном плане», - передает слова англичанина Bild.

30-летний нападающий перешел в «Баварию» этим летом за 100 миллионов евро. Он подписал контракт до 2027 года.