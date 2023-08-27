«Фрайбург» забил свой самый поздний победный гол в истории выступлений в Бундеслиге

Во втором туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Фрайбург» одержал победу с минимальным преимуществом над бременским «Вердером», причем огорчить «музыкантов» хозяева поля смогли лишь в глубоко компенсированном времени к матчу. Победный гол Максимиллиана Филиппа пришел лишь на 95-й минуте 16-й секунде матча.

Как выяснилось, это был самый поздний победный гол, который когда-либо забивал «Фрайбург» в матчах Бундеслиги. В следующем туре чемпионата «Фрайбургу» предстоит сыграть с другим славным клубом, растерявшим свои козыри в последние годы - «Штутгартом». Это случится во второй день сентября.