Дортмундская «Боруссия» установила новый абсолютный рекорд Бундеслиги

Немецкий чемпионат только начался, но это не мешает некоторым клубам бить рекорды, причем для этого в некоторых случаях необязательно выигрывать.

Так, дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Бохум», однако первый же из двух голов в этом матче означал, что «Боруссия» установила новый рекорд Бундеслиги, так как вот уже 129 матчей команда избегает счета 0:0.

Иными словами, уже в 129 матчах с участием «Боруссии» забивается хотя бы один гол. Предыдущий рекорд Бундеслиги принадлежал все той же «Боруссии» в паре с «Шальке» - 128 матчей в период с 1971 по 1975 год.