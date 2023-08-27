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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» установила новый абсолютный рекорд Бундеслиги

27 Августа 2023 • 03:39 Комментировать

Немецкий чемпионат только начался, но это не мешает некоторым клубам бить рекорды, причем для этого в некоторых случаях необязательно выигрывать.

Так, дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Бохум», однако первый же из двух голов в этом матче означал, что «Боруссия» установила новый рекорд Бундеслиги, так как вот уже 129 матчей команда избегает счета 0:0.

Иными словами, уже в 129 матчах с участием «Боруссии» забивается хотя бы один гол. Предыдущий рекорд Бундеслиги принадлежал все той же «Боруссии» в паре с «Шальке» - 128 матчей в период с 1971 по 1975 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
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