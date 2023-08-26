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Кейн: «Бавария» – идеальный клуб для меня»

26 Августа 2023 • 23:52 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
02.09 19:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему решился на переход из «Тоттенхэма».

Мюнхенский гранд заплатил за 30-летнюю английскую звезду 100 млн евро без учёта бонусов. В первых двух матчах за «Баварию» форвард отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Я почувствовал, что настало время сделать следующий карьерный шаг. Я хотел получить новый опыт, бороться за трофеи, за победу в Лиге чемпионов. Выступать за такой великий клуб – невероятный вызов. Переходя сюда, я не столько думал о лиге, сколько о самой «Баварии». Думаю, это идеальный клуб для меня», – рассказал в интервью BILD am SONNTAG Кейн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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